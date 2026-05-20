Trafik Kazasında Öğrenci Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Yusuf Kılıç, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında dün meydana gelen olayda, E.Ç.M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi intern doktor Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya'da toprağa verildi

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması neticesinde hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesi hastane işlemleri sonrasında memleketi Sakarya'ya nakil edildi. Burada Serdivan ilçesi Sapak Camii'ne getirilen Kılıç, ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığına defnedildi. - SAKARYA