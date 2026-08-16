Sakarya’da kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Samsun’da toprağa verildi - Son Dakika
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Sakarya’da kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Samsun’da toprağa verildi

Sakarya’da kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Samsun’da toprağa verildi
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Sakarya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Piyade Uzman Çavuş Durmuşcan Gürler hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Durmuşcan Gürler, memleketi Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Durmuşcan Gürler (25) idaresindeki 34 PTV 804 plakalı Toyota marka otomobil, ikinci şeritte arıza nedeniyle duran ve reflektörle işaretlenen M.K. (59) yönetimindeki 41 AST 264 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Gürler, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya'da hayatını kaybeden Durmuşcan Gürler'in cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesine getirildi. Gürler için Yukarısöğütlü Mahallesi Yukarısöğütlü Camii'nde bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Gürler, Yukarısöğütlü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Terme Kaymakamı Can Atak, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Uzman Çavuş Durmuşcan Gürler'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sakarya, Samsun, Terme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya’da kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Samsun’da toprağa verildi - Son Dakika

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