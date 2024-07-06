Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin'den açıklama: İyiyiz - Son Dakika
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Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin'den açıklama: İyiyiz

Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin\'den açıklama: İyiyiz

Dün Kocaeli'de kaza geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'den açıklama geldi. Gelen arama ve mesajlara toplu cevap veren Sungurtekin, ''Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz'' dedi.

06.07.2024 15:30
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir'in de olduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan fenomen, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"İYİYİZ, SORUN YOK"

Kazanın ardından sosyal medyanın gündemine oturan ve sağlık durumu merak edilen Enes Batur Sungurtekin, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yaparak "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin'den açıklama: İyiyiz

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Cahit E. yönetimindeki otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir ile yanında bulunan, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı. Yaralılardan Özdemir ile Surgurtekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin'den açıklama: İyiyiz
Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin'den açıklama: İyiyiz

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin'den açıklama: İyiyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seçmece null: Haberi duyduğumdan beri gözüme uyku girmemişti...Şükür Enes iyyimiş...Rabbim onu bize bağşladı...Hey Allah'ım ya... 3 3 Yanıtla

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