Trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur Sungurtekin\'den açıklama: İyiyiz

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir'in de olduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan fenomen, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"İYİYİZ, SORUN YOK"

Kazanın ardından sosyal medyanın gündemine oturan ve sağlık durumu merak edilen Enes Batur Sungurtekin, 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yaparak "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Cahit E. yönetimindeki otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özdemir ile yanında bulunan, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı. Yaralılardan Özdemir ile Surgurtekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.