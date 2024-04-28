Trafik Polisi Köpeği Karşıya Geçirdi

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Bakırköy İncirli E5 karayolunda bir köpeğin karşıya geçmeye çalıştığı sırada trafik polisi devreye girdi. E-5 trafiğini durduran polis, köpeği karşıya geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy İncirli E5'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpek, orta refüjde mahsur kaldı. Akan trafikte karşıya geçmeye çalışan köpeğe trafik polisleri yardım etti. Polislerden biri trafiği durdururken, diğer polis köpeği karışa geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin yardımı ile köpeğin karşıya geçmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL