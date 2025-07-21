Trafik Polisi Motosiklet Sürücüsünü Kurtardı

Muğla'nı Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ayağı motosiklet pedalına sıkışan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti. Yaralı şahsın ayağı sıkıştığı yerden trafik polislerinin pratik çözümü sayesinde çıkarılabildi.

Milas Gümüşlük Mahallesi 2. Bademlik Sokak'ta meydana gelen kazada, yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kazada sürücünün ayağı motosikletin pedalına sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün ayağının sıkışması nedeniyle müdahalede zorlandı. Bu sırada kaza mahalline ulaşan, kısa süre önce Milas'ta göreve başlayan motosikletli trafik polisi, durumu fark eder etmez harekete geçti. Polis memuru, kombine anahtar ile motosiklet sürücüsünün motosikletin pedalına sıkışan ayağını kurtararak şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Polisin pratik kurtarma taktiği çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA