Trafik polislerinden okul servislerine sıkı denetim: Ayakta öğrenci taşıyan sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika
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Trafik polislerinden okul servislerine sıkı denetim: Ayakta öğrenci taşıyan sürücülere ceza uygulandı

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Trafik polislerinden okul servislerine sıkı denetim: Ayakta öğrenci taşıyan sürücülere ceza uygulandı
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Hatay’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimde; 44 araç kontrol edilirken 2 sürücüye ayakta öğrenci taşımaktan, 1 sürücüye ise araç sigortasının bulunmamasından para cezası uygulandı.

Hatay'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimde; 44 araç kontrol edilirken 2 sürücüye ayakta öğrenci taşımaktan, 1 sürücüye ise araç sigortasının bulunmamasından para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Trafik polisi ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla okul servislerine yönelik denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimde; servis araçlarının sürücü belgeleri, ehliyetleri ve araç evrakları incelendi. Denetim çerçevesinde toplam 44 okul servis aracı kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere işlem yapıldı. Denetimlerde; 2 sürücüye ayakta öğrenci taşımaktan, 1 araç sürücüsüne ise sigortasız olması nedeniyle ceza yazılırken araç trafikten men edildi.

Denetimlerden memnun olduklarını belirten servis şoförleri, uygulamaların öğrencilerin güvenliği açısından önemli olduğunu ifade ederek denetimlerin devam etmesini istedi.

"Bu denetimlerin devamlı yapılması gerekiyor"

Denetimlerin hem kendileri hem de öğrenciler ve veliler açısından önemli olduğunu söyleyen servis şoförü Hasan Can, "Bu denetimlerin olması hem bizler hem de öğrencilerimiz ve velilerimiz için çok iyi. Devamlı yapılması gerekiyor. Çünkü herkes için daha emniyetli ve güvenli bir eğitim ortamı açısından denetimler gerekli. Trafik polislerinin ellerine sağlık, teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocukların güvenliği için denetimler çok güzel bir uygulama"

Denetimlerin artırılmasını isteyen servis şoförü Yusuf Erdem de, "Bence çocukların güvenliği için denetimler çok güzel bir uygulama oluyor. Sürekli olarak denetimlerin artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Şoför meslektaşlarım, fazla yolcu almasınlar"

Denetimleri yerinde bulduğunu belirten servis şoförü Servet Keser ise, "Bu denetim güzel ve yerinde bir uygulama oldu. Ehliyetimi ve belgelerimi kontrol ettiler, herhangi bir eksiğimiz yoktu. Yeni eğitim öğretim sezonunda kazasız belasız bir dönem olsun. Şoför meslektaşlarım, fazla yolcu almasınlar. Onlara da kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.

"Yapılan bu denetimlerden memnunuz"

Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen servis şoförü Alaattin Güzelkan, "Yapılan bu denetimlerden memnunuz. Ehliyetimi ve belgelerimi kontrol ettiler. Yeni eğitim öğretim yılında herkese iyi kazançlar ve kazasız belasız bir yıl diliyorum. Şoförlerin hepsi dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaTrafikHataySon Dakika

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