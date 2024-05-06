'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Malatya'da Kutlandı - Son Dakika
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'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Malatya'da Kutlandı

\'Trafik ve İlk Yardım Haftası\' Malatya\'da Kutlandı

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan 'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte trafik kurallarının önemi vurgulandı. Vali Ersin Yazıcı, kurallara uyma gerekliliğine dikkat çekerek, insanların birbirine saygı göstermesi ve başkalarının özgürlük alanına girmemesi gerektiğini belirtti.

06.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan 'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftasında kuralların yaya ve araç güvenliğine sağladığı önem ele alındı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, kurum müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yapılan konuşmalarda trafik kurallarının önemine değinildi.

Vali Ersin Yazıcı konuşmasında kuralların mutlaka uygulanması gerektiğine değinerek, "Siz trafiğe çıktığınızda yaya veya araçla, eğer kurallara uymazsanız herkes kafasına göre hareket ederse canımız yanar, üzülürüz, kul hakkına gireriz. Yaya yada araçla toplulukların içine girdiğimiz de mutlaka hepimizin uyması gereken kurallar olacak. Bununda bir tek gerekçesi var, insanların bir birine saygı göstermesi ve başkalarının özgürlük alanına girmemesi. Eğer herkes istediği gibi hareket ederse, misal çevreyolunda 200 kilometre hız ile giderse birilerinin canını yakarsınız. Bu nedenle bu haftanın kutlanmasının da ki amaçta sizlerin trafik kurallarını daha da iyi anlaması ve hayatın her alanında uygulaması" diye konuştu.

Konuşmaların ardından meslek hayatlarında trafik kurallarına uyan ve ceza kesilmeyen bazı esnaflara da Vali Yazıcı tarafından plaket takdim edildi. Öğrenciler tarafından trafik haftası konulu tiyatro gösterisinin ardından açılan stantlarda yaya ve araç güvenliği başta olmak üzere kurallara ilişkin öğrencilere bilgiler verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Trafik ve İlk Yardım Haftası' Malatya'da Kutlandı - Son Dakika

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