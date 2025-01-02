Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü - Son Dakika
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Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü

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Trafikte kavga etmek için aracından inen bir sürücü, karşı araçta başsavcı olduğunu öğrenince hemen aracına geri döndü. O anlar sosyal medyada viral olurken, ''Böyle geri vites görülmedi'' yorumları yapıldı.

02.01.2025 13:05
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Sosyal medyada trafikte paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kamyon sürücüsü, sol tarafından gelen aracın önünü kesti. Aracından inen kamyon sürücüsü, önünü kestiği araca yaklaştığı anda siren lambaları yandı. Araçta başsavcı olduğunu öğrenen sürücü, hemen aracına geri döndü.

"BÖYLE GERİ VİTES GÖRÜLMEDİ"

Kısa sürede viral olan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Böyle geri vites görülmedi" ifadelerini kullanarak kamyon sürücüsünü eleştirdi.

Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Helal Olsun Savcım 19 6 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Ne sanaryo yazdınız ag araçta inince Çakar’ı görünce geri çıkıyor nerede savcı olduğunu çıkardınız element uydurmayın BELKİDE SİVİL ARACINDA YASA DIŞI ÇAKAR BULUNDURAN BİRİDİR? 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    görüldü nasıl görülmedi gördük işte hacı makam mevki böyle Bir şey işte gücü yeten yetene 14 1 Yanıtla
  • Murat Kor:
    yalan haber bu video çok eski gerçeği lamba yanınca araca geri biniyor 10 1 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz:
    Eskiyalar çakardan korkuyor,devletten korkmuyor ki,herkes çakae taksin. 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Yıllanmış haberi de paylaşmazsın bee 3 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Tarafikte, sosyal yaşamda, makamı ünvanı her ne olursa olsun, herkesin bir birine saygılı olması durumunda, bu gibi olaylar yaşanmaz,yaşanmamalı. 0 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    belki savcı haksız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü - Son Dakika
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