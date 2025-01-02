Sosyal medyada trafikte paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kamyon sürücüsü, sol tarafından gelen aracın önünü kesti. Aracından inen kamyon sürücüsü, önünü kestiği araca yaklaştığı anda siren lambaları yandı. Araçta başsavcı olduğunu öğrenen sürücü, hemen aracına geri döndü.
Kısa sürede viral olan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Böyle geri vites görülmedi" ifadelerini kullanarak kamyon sürücüsünü eleştirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü - Son Dakika
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