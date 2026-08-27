Traktör Devrildi, Fındık Bahçesi Sürücüsünü Aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine eşinin yanına gittiği sırada traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Olay, İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait fındık bahçesinde tarlada çalışan eşinin yanına traktörüyle gitmekte olan 1 çocuk babası Mehmet Koç (50), sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracın devrilmesiyle kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, traktörün altında kalan Mehmet Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Koç'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.