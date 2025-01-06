Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılık (81) idaresindeki traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili

inceleme başlattı. - BURSA