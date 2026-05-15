Traktör Devrildi, Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Meylis Omarov (36), çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meylis Omarov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Omarov'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR