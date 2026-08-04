Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti

Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da traktör ile tarım aracı çarpıştı, Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt hayatını kaybetti.

Erzincan'da traktör ile "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt (56) hayatını kaybetti, traktör sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza, Erzincan-Çağlayan Beldesi karayolunun Mollaköy beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt'un kullandığı "patpat" olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracının altında kalan Kemal Bozkurt ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kemal Bozkurt ile hafif yaralanan traktör sürücüsü, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kemal Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kemal Bozkurt, Avcılar Köyü, Acil Durum, Erzincan, 3. Sayfa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Traktör ile Patpat Çarpıştı: Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.