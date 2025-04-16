Traktör Kazası: 73 Yaşındaki Çiftçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan 73 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ay'ın (73) tamir ettiği 43 FV 102 plakalı traktör, freninin boşalması sonucu geriye doğru hareket etmeye başladı. Traktörü durdurmaya çalışan yaşlı çiftçi, devrilen aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz çiftçinin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA