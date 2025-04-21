Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kaza Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyü ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre ormanlık alanda 42 yaşındaki E.Ş. traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ş. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. - DÜZCE