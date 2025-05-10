Traktör Kazasında 13 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kullanmaya çalıştığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 13 yaşındaki Aysima Serra T.'yi babası K.T., traktörü ile okuldan aldı. Eve geldikten bir süre sonra dışarı çıkan 13 yaşındaki kız, anahtarı üzerinde bulunan traktörü çalıştırdı.

13 YAŞINDAKİ KIZ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Duvara çarpan traktörden yere düşen küçük çocuk, traktörün tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.