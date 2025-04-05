Traktör-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Traktör-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkasındaki kişi yaşamını yitirdi.

05.04.2025 20:39
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Traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazada kayıplara karıştı

BOLU - Bolu'da köy yolunda traktörle motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası kayıplara karışan traktör sürücüsünün bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, Çaydurt bölgesindeki Yuva köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy istikametinde seyreden Görkem G. yönetimindeki 14 GG 281 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Yusuf Özdemir yolda savruldu. Kazanın ardından kimliği bilinmeyen traktör sürücüsü, traktörüyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen başka sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Görkem G., hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Yusuf Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunda ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kayıplara karışan traktör sürücüsünü bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Traktör-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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