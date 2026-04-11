Traktör Şarampole Uçtu, 2 Yaralı

Baalıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarlaya çifte giden traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yüksekten şarampole uçtu. Traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay Bigadiç ilçesine bağlı Babaköy Mahallesinde meydana geldi. Tarlasına giden M. A.'nın kullandığı 10 EY 893 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yüksekten şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü M.A. ve yanında bulunan A.D. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak 112 Sağlık ambulansı ile hastaneye sevki sağlandı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR