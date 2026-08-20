Tramvay Raydan Çıktı

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıktı. Tramvaydaki yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yeniden raylara yerleştirilen tramvay bölgeden kaldırıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyoğlu Fındıklı İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından tramvayda bulunan yolcular tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tramvay yeniden raylara yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama meydana eldi.

Kazada yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.