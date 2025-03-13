Trenin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bisikletiyle hemzemin geçten geçen yaşlı adam, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saat 13.10'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bisikleti ile hemzemin geçitten geçmek isteyen 70 yaşındaki M.Ç.'ye tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam başını çarparak kafa travması geçirdi ve ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ise tedbiren hazır bekledi. Emniyet güçleri bir yandan yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, diğer yandan da kazaya ilişkin inceleme gerçekleştirdi.

Yaşlı amcamın kulaklarının duymamasından ötürü trenin sirenini de duymadığı öne sürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı amcanın bisikletinin yanı sıra; işitme cihazı da bulundu.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ