Trump'a Florida'da Ateş Açıldı

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ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Florida eyaletinde golf oynağı sahanın yakınında birden fazla kez ateş açılırken, Trump'ın güvende olduğu aktarıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 13 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, bir kez daha korku dolu anlar yaşadı. Trump'ın Florida eyaletinin West Palm Beach şehrinde golf oynadığı sahanın yakınlarında birden fazla kez ateş açıldı. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, başkan adaylarının güvende olduğunu söylerken, olaya ilişkin ayrıntı vermedi.

"1 şüpheli yakalandı"

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 14.00'ten kısa bir süre önce meydana geldiği belirtilerek, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel kolluk kuvvetlerinin çalılıklarda bir AK-47 otomatik silah bulduğunu ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde silahla vurarak etkisiz hale getirmişti. - FLORIDA