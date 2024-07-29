Trump'a suikast girişiminde saldırganın önceden fark edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Trump'a suikast girişiminde saldırganın önceden fark edildiği ortaya çıktı

FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından saldırıdan 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılmak üzere zanlının fotoğrafını çektiğini açıkladı. Rojek ayrıca, saldırganın saldırıdan kısa bir süre önce bir polis aracının kamerasına da yakalandığını belirtti.

29.07.2024 20:16
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FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından saldırıdan 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılmak üzere zanlının fotoğrafını çektiğini açıkladı.

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimine ilişkin FBI tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek yaptığı açıklamada, Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini açıkladı. Yerel bir polis memurunun saldırgan Thomas Crooks'un fotoğrafını çektiğini aktaran Rojek, "Tetikçi, kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli bir kişi olarak tanımlandı" ifadelerini kullandı. Polis memurunun fotoğrafı diğer kolluk kuvvetlerine gönderdiğini aktaran Rojek, yaklaşık 30 dakika sonra SWAT ekibinin Crooks'u bir mesafe ölçer kullanırken ve haber sitelerine göz atarken gördüğünü söyledi.

Saldırgan, polis aracındaki kameraya yakalanmış

Rojek, Crooks'un saldırıdan 20 dakikadan az bir süre önce yerel saatle 17.56 sıralarında bir sırt çantası taşırken görüldüğünü ve yerel saatle 18.08'de ateş ettiği çatıda yürürken bir polis aracının kamerasına yakalandığını söyledi.

Trump, FBI ifade verecek

FBI'ı eleştiren Trump'ın "yapılan tüm mağdur mülakatlarıyla tutarlı olacak" standart bir mağdur mülakatına katılmayı kabul ettiğini aktaran Rojek, "Onun bakış açısını almak istiyoruz" dedi.

FBI, Crooks'u yakın arkadaşı ya da tanıdığı olmayan, sosyal çevresi öncelikle yakın aile üyeleriyle sınırlı olan yalnız biri olarak tanımladı. FBI, Crooks'un şifreli uygulamalar kullanarak ateşli silahlarla ilgili 25 satın alma işlemi ve patlayıcı cihaz yapımında kullanılan altı kimyasal madde satın aldığını söyledi.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletine bağlı Butler'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Crooks'u olay yerinde öldürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump'a suikast girişiminde saldırganın önceden fark edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

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