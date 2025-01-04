Trump'ın Otelinde Patlayan Tesla'da İntihar İddiası

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Spencer Evans, Las Vegas'ta Donald Trump'ın otelinin önündeki Tesla araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi görünüyor" dedi.

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın 1 Ocak'ta Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletinde bulunan Trump International Hotel'inin önündeki Tesla araçta meydana gelen patlamaya yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Araçta ölen 37 yaşındaki ABD askeri Matthew Livelsberger'in telefonunda iki ayrı nota ulaşıldı. Livelsberger'in notlarda kişisel ve siyasi "şikayetlerini" paylaştığı belirtildi. Buna göre Livelsberger patlamanın "terör saldırısı olmadığını" açıkça ifade ederken, olayı "uyanış çağrısı" olarak nitelendirdi. Livelsberger ayrıca Donald Trump'a ve müttefikleri Elon Musk ile Robert F. Kennedy Jr.'a destek verdiğini ifade etti.

"İntihar vakası gibi görünüyor"

FBI yetkililerinden Spencer Evans düzenlenen basın toplantısında, "Ordunun verdiği bilgilere göre onun travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca, potansiyel başka ailevi sorunlar veya kişisel şikayetlerin de olduğunu biliyoruz" dedi. Evans, ABD'li askerin olayda tek başına hareket ettiğini, olaydan önce FBI'ın radarında olmadığını söyledi. Evans, "Bu olay her zamankinden daha kamuoyuna yansımış ve daha sansasyonel olsa da sonuç olarak travma sonrası stres bozukluğu ve diğer sorunlarla mücadele eden birinin intiharıyla sonuçlanan trajik bir vaka gibi görünüyor" dedi. Evans ayrıca Las Vegas'taki olayın New Orleans şehrindeki araçlı saldırıyla bağlantısına dair bir kanıt bulunmadığını, aralarında "tesadüfi benzerlikler" olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın 1 Ocak'ta Las Vegas'taki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ta patlama meydana gelmişti. Araçtaki 37 yaşındaki ABD askeri Matthew Livelsberger ölmüş, yoldan geçen 7 kişi de yaralanmıştı. Araçta önce yangın çıktığı, daha sonra patlama meydana geldiği belirtilmişti. Clark County adli tabibi, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Livelsberger'in araçtaki patlamadan önce kendini vurarak yaşamına son verdiğini doğrulamıştı.

Tesla'nın sahibi ABD'li milyarder Elon Musk olayın hemen ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Patlamanın kiralık Tesla Cybertruck'ın kasasında taşınan büyük miktardaki havai fişek ve/veya bombadan kaynaklandığını, aracın kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını teyit ettik" ifadelerini kullanmıştı. - LAS VEGAS