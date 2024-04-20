ABD'nin New York kentinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı "sus payı" davası sırasında mahkeme binasının önünde gelerek kendini ateşe veren şahıs, hayatını kaybetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin New York kentinde görülen "sus payı" davasının dördüncü duruşması sırasında mahkeme binasının önüne gelerek polis tarafından çevrilen alanda kendini yakan şahsın kimliği ve akıbeti belli oldu. Kimliği "Max Azzarello" olarak açıklanan 30'lu yaşlarındaki adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. New York Polis Departmanı, Azzarello'nun Trump'ı veya davaya katılan diğer kişileri hedef alıyor gibi görünmediğini söyledi. Polis Tarık Sheppard olayla ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında, "Şu anda onu bir tür komplo teorisyeni olarak nitelendiriyoruz ve buradan ilerliyoruz" dedi.
Görgü tanıkları ise adamın sırt çantasından broşürler çıkarıp havaya fırlattığını, ardından üzerine sıvı döküp kendini ateşe verdiğini söyledi. - NEW YORK
Son Dakika › 3.Sayfa › Trump'ın yargılandığı davada kendini ateşe veren şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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