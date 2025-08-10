Trump'tan Evsizlere Savaş Açma Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki evsizlere savaş açarak, "Evsizler hemen taşınmak zorunda. Size kalacak yer vereceğiz, ama başkentten uzakta" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki evsizlere ve suçlulara savaş açtı. Trump, "Yarın, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Başkentimizi daha önce hiç olmadığı kadar güvenli ve güzel hale getireceğim. Evsizler hemen taşınmak zorunda. Size kalacak yer vereceğiz, ama başkentten uzakta. Suçlular, taşınmak zorunda değilsiniz. Sizi ait olduğunuz hapishaneye koyacağız. Her şey çok hızlı olacak, tıpkı sınırda olduğu gibi. Hazırlıklı olun" dedi.

Başkentteki evsiz sayısını azaltmak için çalışan bir kuruluş olan Community Partnership, herhangi bir gecede yaklaşık 700 bin nüfuslu başkentte evsiz 3 bin 782 kişi olduğunu belirtti. Evsizlerin çoğunun barınaklarda ya da geçici konutlarda kaldığını aktaran Community Partnership, yaklaşık 800 kişinin sokakta yaşadığını ifade etti.

Beyaz Saray yetkilisi, Trump yönetiminden bir personele yönelik saldırının ardından şehre daha fazla federal kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını söyledi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, başkentte "suç oranlarında artış yaşanmadığını" belirterek, "2023'te suç oranlarında korkunç bir artış yaşadığımız doğru, ancak 2023'te değiliz. Son iki yıldır bu şehirdeki şiddet suçlarını azaltarak, 30 yılın en düşük seviyesine indirdik" dedi. - WASHINGTON