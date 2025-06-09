Trump Yönetimi Los Angeles'ta Protestolar Nedeniyle 500 Deniz Piyadesi Konuşlandıracak - Son Dakika
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Trump Yönetimi Los Angeles'ta Protestolar Nedeniyle 500 Deniz Piyadesi Konuşlandıracak

Trump Yönetimi Los Angeles\'ta Protestolar Nedeniyle 500 Deniz Piyadesi Konuşlandıracak
09.06.2025 23:24  Güncelleme: 23:30
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Los Angeles'taki göçmen karşıtı protestolar nedeniyle Trump yönetiminin 500 deniz piyadesinin konuşlandırılacağı iddia edildi. Deniz piyadelerinin Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı öne sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Los Angeles'ta devam eden protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

ABD basını, California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ederken yeni bir iddia ortaya attı. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

Haberlerde, deniz piyadelerinin hafta sonu California Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass'ın onayı olmaksızın Los Angeles'taki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı öne sürüldü.

Ulusal Muhafız birlikleri gibi bu konuşlandırılacağı iddia edilen deniz piyadelerinin Trump'ın İsyan Yasası'na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

Trump, 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı. Los Angeles'ta şu ana kadar yaklaşık 300 Ulusal Muhafız sokaklara konuşlandırıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump Yönetimi Los Angeles'ta Protestolar Nedeniyle 500 Deniz Piyadesi Konuşlandıracak - Son Dakika

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