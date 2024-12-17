TSK'dan Pençe-Kilit'te Terörist Barınağına Baskın

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürüttüğü arama tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen teröristlerin barınak ve sığınma alanında silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK tarafından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit edildiğini duyurdu.

Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

Mağarada yapılan aramalarda 1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi, 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, 1 adet Konkurs tanksavar füzesi, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tüfek tipi bombaatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, çok sayıda 7.62 mühimmat ve Doçka mühimmatı, 7 adet EYP düzeneği, 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, 1 adet PTZ kamera, 2 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 2 adet el dürbünü, 2 adet anemometre/rüzgar ölçer, 3 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet lazer işaretleyici, 8 adet Yaesu telsiz, 1 adet pusula, 1 adet GoPro kamera, 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 adet muhtelif alıcı, 1 adet hilti, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet televizyon ele geçirildi. - ANKARA