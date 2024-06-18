TSK içerisindeki FETÖ mensupları büfe telefonlarından şifreli konuşuyor - Son Dakika
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TSK içerisindeki FETÖ mensupları büfe telefonlarından şifreli konuşuyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetleri ile ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile büfe telefonlarından şifreli konuşarak iletişim kurduklarını tespit etti. 8 şüpheli gözaltına alındı.

18.06.2024 15:40
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ mensuplarıyla büfe telefonlarından şifreli konuştukları ve örgütsel faaliyetleri bildirdikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetleri ile ilgili, kendi sohbet grubunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yapan, düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildiren 8 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, hedef 8 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, TSK, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TSK içerisindeki FETÖ mensupları büfe telefonlarından şifreli konuşuyor - Son Dakika

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