Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Sanal kumar bir aileyi daha yıktı. Kolay yoldan zengin olma hayaliyle sanal bahis tuzağına düşen bir kişi, tüm birikimini kaybedip yüksek borç yükü altına girdikten sonra yaşamına son verdi. Geride bıraktığı mektup ise yürek burktu.

"HER ŞEYİNİZİ ÇALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Hayatına son veren kişi, ailesine hitaben kaleme aldığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili eşim, canım kızım… Umutlarınızı, geleceğinizi, daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim. Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur. Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum. Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur."

İşte o mektup;

UZMANLAR UYARIYOR

Mektup, sosyal medyada da gündem olurken, olay kamuoyunda sanal kumar ve dijital yatırım çılgınlığının geldiği noktayı yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, kontrolsüz dijital para yatırımları ve bahis alışkanlıklarının psikolojik, sosyal ve ekonomik yıkımlara neden olduğuna dikkat çekerek, bu alanlara yönelik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.