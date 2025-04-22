Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı - Son Dakika
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Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Tüm birikimini kaybedip borç batağına saplanan bir kişi, intihar ederek yaşamına son verdi. Geride bıraktığı mektupta, ailesinden ''her şeylerini çaldığı'' için özür diledi. Olay, dijital bağımlılıklar ve kontrolsüz yatırımların yol açtığı yıkımı bir kez daha gündeme taşıdı.

22.04.2025 13:59
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Sanal kumar bir aileyi daha yıktı. Kolay yoldan zengin olma hayaliyle sanal bahis tuzağına düşen bir kişi, tüm birikimini kaybedip yüksek borç yükü altına girdikten sonra yaşamına son verdi. Geride bıraktığı mektup ise yürek burktu.

"HER ŞEYİNİZİ ÇALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Hayatına son veren kişi, ailesine hitaben kaleme aldığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili eşim, canım kızım… Umutlarınızı, geleceğinizi, daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim. Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur. Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum. Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur."

İşte o mektup;

Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

UZMANLAR UYARIYOR

Mektup, sosyal medyada da gündem olurken, olay kamuoyunda sanal kumar ve dijital yatırım çılgınlığının geldiği noktayı yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, kontrolsüz dijital para yatırımları ve bahis alışkanlıklarının psikolojik, sosyal ve ekonomik yıkımlara neden olduğuna dikkat çekerek, bu alanlara yönelik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • kenan sar:
    ülke ne hale geldi. millet umutlarını kumara bağlamış. 62 22 Yanıtla
  • omer gomer:
    Aynı durumdayım çok düşünüyorum bunu gerçekten bendemi yapsam diye 9 56 Yanıtla
  • omer gomer:
    yemin ederim aynısını yapmaya o kadar yakınımki başka çarem kalmadı 8 49 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    fabrikada herkes oynuyor sanal kumar hatta elaman benden borç para istiyor kumar oynamak için:)) He dedim oldu. kumar neyin var neyin yok kaybettirir. 47 1 Yanıtla
  • Furkan Selvi:
    Vatandaşın cebine girecek 3 kuruşa göz diken beş para etmez politikacılara okutun bu mektubu. Boğazlarından geçen her haram kuruş bu ailenin ve bunun gibi binlerce hanenin hakkı boğazınızda kalsın 18 2 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    e sadece sanalmı? 7/24 at yarışı iddia ,sayısal loto,on numara, vs.vs... hükumet eliyle tüm hızıyla ocak söndürmeye devam ediyor Allah rahmet eylesin çok üzücü Ailesine sabırlar diliyorum 16 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    sanal kumardan kazanan varmı ya insanlar neden bile bile bu tuzağa düşüyor. oynayacaksan ya git adam gibi las vegasta oyna ya da cebindeki tüm parayı kaybedeceğini bil… 11 3 Yanıtla
  • Apple User:
    hükümet bu konuyla ilgili hiçbir önlem almıyor aksine teşvik eder gibi bir çok sanal oyunu yasal hale getiriyor 10 0 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    polis değil miydi 1 1 Yanıtla
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