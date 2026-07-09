Tunceli\'de Asayiş Verileri Açıklandı: 3.272 Mayın Temizlendi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentteki 2026 yılının ilk 6 aylık asayiş verilerini açıkladı. Bu kapsamda 2026 Temmuz ayına kadar olan süreçte kentte 3 bin 272 mayının temizlendiği belirtildi.

Tunceli'de "Huzur Şehri Tunceli" anlayışıyla kamu düzenini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Tunceli Valiliği GAMER Toplantı Salonunda Vali Şefik Aygöl başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından 2026 yılının ilk 6 aylık asayiş verilerine yönelik açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da,huzurun şehri Tuncelimizde asayiş alanındaki bu başarılı tablonun kalıcı hale getirilmesi için güvenlik güçlerimiz ve adli mercilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı aralıksız ve etkin bir şekilde devam ettireceğimizin altını önemle çizmek istiyorum" diye konuştu.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda ise 351 olay meydana gelmiş, olayları aydınlatma oranı ise yüzde 99 olarak gerçekleşmiştir"

Vali Aygöl, "Asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 820 aranan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Toplamda 6 bin 034 işyeri/ umuma açık işletme, okul, metruk bina ve park/bahçe kontrol edilmiştir. Bin 186 olay meydana gelmiş, bin 80 şüpheli yakalanmış, 149 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kabahatler Kanununa istinaden 40 şahsa toplamda 360 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Emniyet ve jandarmamızın 2026 yılı ilk altı ayında asayiş suçlarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve önleme faaliyetleri neticesinde; Tunceli genelinde 2025 yılı içerisinde bin 225 asayiş olayı meydana gelirken 2026 yılı aynı dönem içerisinde bin 186 olay meydana gelmiş, asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 4 düşüş yaşanmış, olayları aydınlatma oranı ise yüzde 98 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2026 yılının ilk altı ayı içerisinde 136 olay meydana gelmiş, olayları bir önceki yıla oranla değerlendirdiğimizde yüzde 7 azalma olmuştur. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise 351 olay meydana gelmiş, olayları aydınlatma oranı ise yüzde 99 olarak gerçekleşmiştir. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalarda; toplam 142 operasyon gerçekleştirilmiş, 220 şüpheli şahsa, narkotik suçlardan yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 5 bin 460 gram skunk, metamfetamin, bonzai, kubar esrar ve 1000 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonlarda ele geçirilen metamfetamin miktari, bugüne kadar ilimizde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir. Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Son tacir yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

"Organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine, geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz"

Vali Şefik Aygöl, "Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalarda; 26 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlarda toplam 243 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Organize suçlara karşı yapılan çalışmalarda 24 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlarda toplam 42 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 10 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 3 adeti kuru sıkı olmak üzere toplamda 16 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine, geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığı suçuna karşı yapılan çalışmalarda; 20 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edilmiş olup 28 yabancı uyruklu şahsa, toplamda 1 milyon 154 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Terör suçlarına karşı yapılan 2 adli operasyonda; 5 şüpheli yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol tedbir kararı verilmiştir. Ayrıca bölgemizde mayınlı sahaların temizlenmesi faaliyeti kapsamında uzman ekiplerimiz tarafından 3 bin 272 mayın temizlenmiş olup çalışmalar son mayın temizleninceye kadar devam edecektir. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetine karşı, ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Yapılan trafik kontrolleri kapsamında; 62 ayrı noktada, 13 bin 32 adet trafik uygulaması icra edilmiş olup; 205 bin 464 motorlu araç kontrol edilmiş, bin 288 sürücüye ve 4 bin 147 araç plakasına idari para cezası uygulanmış, 715 araç trafikten men edilmiştir. 160 ehliyetsiz sürücü ve 122 alkollü sürücü tespit edilmiş olup, adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca geçen yılın ilk altı ayına oranla kontrol edilen araç sayısında yüzde 11 artış ve yazılan idari para cezalarında ise yüzde 55 artış gerçekleşmiştir. Vatandaşlarımızın trafikte güvenle seyahat etmesi için sürdürülen, can güvenliğinin teminatı olan denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir. Siber suçlara karşı yapılan çalışmalarda; siber suçlarla mücadele ekiplerimizce yürütülen sanal devriyelerde 128'i asayiş, 432'si terör, 67'si güvenlik, 3 bin 607'si siber suçlar olmak üzere toplam 4 bin 234 suç unsuru içerikli hesap ve şahıs tespit edilmiş ve adli işlem yapılmıştır" dedi. - TUNCELİ