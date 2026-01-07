Huzur şehri Tunceli\'de olayların yüzde 99,8\'i aydınlatıldı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 2025 yılı asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 99,8'e ulaştığını belirten Aygöl, kentte kapkaç, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi suçların yaşanmadığını vurguladı.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin kararlı ve koordineli çalışmaları, 2025 yılı boyunca asayiş suçlarında önemli düşüşler sağladı. "Huzur şehri Tunceli" anlayışıyla yürütülen önleme ve mücadele faaliyetleri neticesinde, asayiş olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 99,8'e ulaşırken, kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçların hiç yaşanmaması dikkat çekti. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan organize suçlara ve terörle mücadeleye kadar yürütülen çalışmaların detaylarını rakamlarla açıkladı.

"2025 yılında ilimizde; kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmemiştir"

2025 yılı içerisinde asayiş suçlarına karşı yapılan kontrollerde bin 206 aranan şahsın yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini dile getiren Vali Şefik Aygöl, "Toplamda 2 bin 720 olay meydana gelmiş, 3 bin 101 şüpheli yakalanmış, 229 şüpheli gözaltına alınmış, toplamda 41 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamızın asayiş suçlarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalar ve önleme faaliyetleri neticesinde, Tunceli genelinde 2024 yılı içerisinde 3 bin 128 asayiş olayı meydana gelirken 2025 yılında 2 bin 720 asayiş olayı meydana gelmiş, asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 13 düşüş gerçekleşmiş, olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılında 319 olay meydana gelmiş, olayları bir önceki yıla oranla değerlendirdiğimizde yüzde 22 azalma olmuştur. 2025 yılında ilimizde; kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmemiş, dolandırıcılık suçlarında bir önceki yıla oranla değerlendirdiğimizde yüzde 21 oranında düşüş sağlanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise 2025 yılı içinde bin 219 olay meydana gelmiş, olaylarda 2024 yılına kıyasla yüzde 15 düşüş gerçekleşmiştir. Olayları aydınlatma oranı ise yüzde 96 olmuştur. İlimizde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları çok az olmasına rağmen yıl içerisinde aldığımız önlemler neticesinde bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir düşüş sağlanmıştır. Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda; ilimizde 133 operasyon düzenlenmiş, 210 şüpheli yakalanmış, 12 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca yapılan operasyonlarda 56 bin 108 gram esrar, 224 kök kenevir, 65 gram skunk, 8 kök skunk bitkisi, 224 gram metamfetamin, bin 217 gram bonzai, bin 18 adet sentetik ecza vb. malzeme ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine geçit vermedik"

Vali Şefik Aygöl, "Kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik 61 operasyon gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 184 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 3 şüpheli tutuklanmış, 23 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Organize suçlarla mücadeleye yönelik, 23 operasyonda toplam 81 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 20 şüpheli tutuklanmış, 19 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca yapılan operasyonlarda 5 bin 329 adet ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalif unsur, bin 720 adet kaçakçılıkla mücadele kanununa ve tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine ilişkin kanuna muhalif unsur, 212 adet kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalif unsur ele geçirilmiştir. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine, geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. Terör suçlarına karşı; terör örgütlerine yönelik yapılan 37 adli operasyonda; 53 şüpheli yakalanmış, 14 şahıs tutuklanmış, 16 şahıs hakkında adli kontrol tedbir kararı verilmiştir. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör faaliyetine karşı, ilimiz genelinde yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar titizlikle devam etmektedir" dedi. - TUNCELİ