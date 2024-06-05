Tunceli'de belediye aracı şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de belediye aracı şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Tunceli'de belediyeye ait aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

05.06.2024 13:35
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Tunceli'de belediyeye ait aracın, şarampole yuvarlanması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi vericiler mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait araç, depoların temizliğini yaptıktan sonra inişe geçtiği esnada devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de belediye aracı şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de belediye aracı şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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