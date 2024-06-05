Tunceli'de belediye aracı şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

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Tunceli'de belediyeye ait aracın, şarampole yuvarlanması sonucu meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi vericiler mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait araç, depoların temizliğini yaptıktan sonra inişe geçtiği esnada devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ