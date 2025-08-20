Tunceli\'de Boğulma Olayı

Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Örenönü Tabiat Parkı mevkii Pülümür Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali M. serinlemek için suya girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolması sonucu bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Ali M.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TUNCELİ