Tunceli'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

19.07.2026 22:03
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Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, Jandarma SAK Timi tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de Munzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren şahıs, o sırada bölgede bulunan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Pilvenk bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Munzur Çayı'na giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada rafting botuyla bölgede bulunan ve vatandaşları boğulma tehlikesine karşı bilgilendiren SAK Timi, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine geldi. SAK personeli suya atlayarak vatandaşı kurtardı. Akıntıdaki şahsa can yeleği giydiren ekipler, daha sonra vatandaşı jandarma botuna alarak nehir kenarında güvenli bir noktaya çıkardı. Başarıyla tahliye edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Munzur Çayı, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Tunceli, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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