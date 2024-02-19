Tunceli'de Çalıntı Araç Bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de Çalıntı Araç Bulundu

Tunceli\'de Çalıntı Araç Bulundu

Almanya'da çalınan ve Interpol Europol tarafından aranan araç, Tunceli'de yapılan operasyonla ele geçirildi. Volvo marka XC90 model araç, Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında bulundu. Araç, Almanya'dan çalıntı olarak arandığı tespit edildi.

19.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:43
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Almanya'da çalınan ve Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan araç, Tunceli'de emniyetin düzenlediği operasyonla bulundu.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı Volvo marka XC90 model araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

El konulan aracın şasi numarasından yapılan sorgulamasında Interpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Çalıntı Araç Bulundu - Son Dakika

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