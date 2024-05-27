Tunceli'de Mahsur Kalan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Mahsur Kalan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Tunceli\'de Mahsur Kalan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Tunceli'nin Gökçek Çıralı köyü istikametinde araçlarıyla çamura saplanan 1'i çocuk 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, 112 sağlık ekipleri ve güvenlik personeli sayesinde mahsur kalan kişiler güvenli bir şekilde kurtarıldı.

27.05.2024 11:04
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Tunceli'de gece saatlerinde araçlarıyla çamura saplanıp mahsur kalan 5 kişiyi, AFAD ekipleri kurtardı.

Tunceli merkez Gökçek Çıralı köyü istikametinde önceki gece saatlerinde 1'i çocuk 5 kişinin araçlarıyla çamura saplandığı bilgisi alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 sağlık ekipleri ile güvenlik personeli sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu çamura saplanan 5 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Mahsur Kalan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Mahsur Kalan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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