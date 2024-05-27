Tunceli'de gece saatlerinde araçlarıyla çamura saplanıp mahsur kalan 5 kişiyi, AFAD ekipleri kurtardı.
Tunceli merkez Gökçek Çıralı köyü istikametinde önceki gece saatlerinde 1'i çocuk 5 kişinin araçlarıyla çamura saplandığı bilgisi alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 sağlık ekipleri ile güvenlik personeli sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu çamura saplanan 5 kişi, bulundukları yerden kurtarıldı. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Mahsur Kalan 5 Kişi AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?