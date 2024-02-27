Tunceli\'de Çöp Toplama Aracından Düşen Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de belediyeye ait çöp toplama aracından düşerek hayatını kaybeden temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir'in çölyak hastalığı ve yüzde 51 engelli raporu olmasına rağmen temizlik işinde çalıştırıldığı ortaya çıktı. Çelikdemir'in ölümünün ardından belediyeden yapılan çelişkili açıklamalara tepki gösteren işçinin ailesi, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti.
Tunceli Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Zülfü Çelikdemir, 12 Ocak 2024 günü merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde çöp toplama aracından düşerek beyin kanaması geçirmişti. Tunceli ve Elazığ'da yaklaşık 40 gün yoğun bakımda kalan Çelikdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Çelikdemir'in tedavi süreci boyunca sessizliğe bürünen Tunceli Belediyesi, ölümünün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada Çelikdemir'in çölyak hastası olduğu kabul edilirken, ağır ve tehlikeli işlerde çalışamayacağına dair bir ibare olmadığı ifade edildi. Çelikdemir'in engellilik raporunun geçerlilik süresinin 2023 yılının 7. ayında dolduğu belirtilen açıklamada, raporun yenilenmediği kaydedildi.
Zülfü Çelikdemir'in 3 Aralık 2014'te Tunceli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Engelli Sağlık Kurulu raporunda çölyak hastalığı bulunduğu belirtilerek, engellilik oranı yüzde 51 olarak gösterilirken, raporun geçerlilik süresinin ise 'geçersiz' olarak not düşüldüğü ortaya çıktı. 10 Ağustos 2021'de Tunceli Devlet Hastanesi hasta çıkış özetinde (Epikriz) de, "Hastanın çölyak hastalığı mevcut olup, Fırat Üniversitesi Hastanesi Gastroentereloji Kliniği takiplidir. Çölyak hastalığı bağışıklık sorunu oluşturabileceğinden, hijyenik işlerde çalışması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi önerilir" ibaresi yer alıyor.
Zülfü Çelikdemir'in belirli aralıklarla belediye yönetiminden iş değişikliği talebinde bulunduğunu ifade eden ailesi, 2020, 2021 ve 2023 tarihlerinde verdiği dilekçelerin sayı numaralarını da paylaştı. Çelikdemir'in birikmiş izinlerini kullanmak için defalarca belediyeye başvuruda bulunduğunu kaydeden ailesi, bu dilekçelerin iş yoğunluğu gerekçesiyle reddedildiğini belirterek, yapılan açıklamanın gerçeklikle ilgisi olmadığını ve tamamen çarpıtmadan ibaret olduğunu belirtti.
Zülfü Çelikdemir'in ölümüne ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Çöp Toplama Aracından Düşen Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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