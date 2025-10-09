Tunceli'de Dağ Sarımsağı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tunceli'de Dağ Sarımsağı Operasyonu

Tunceli\'de Dağ Sarımsağı Operasyonu
09.10.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de jandarma 200 kg dağ sarımsağı ele geçirirken, suçluya 557 bin TL ceza kesildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü kırsalında, koruma altında olan Dağ Sarımsağı'nın kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından toplandığı ve araçla bölgeden uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

5 ÇUVAL ELE GEÇİRİLDİ, 557 BİN CEZA YAZILDI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgedeki bütün güzergahlar kapatıldı ve kapsamlı bir takip, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli araç yakalanırken, araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde yaklaşık 200 kilogram Dağ Sarımsağı ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs yakalanarak, hakkında 'Doğal dengeye zarar verme' suçundan 557 bin TL idari para cezası uygulandı.

Endemik dağ sarımsağı toplayan kişiye 557 bin lira ceza

ENDEMİK TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Tunceli'ye özgü Dağ Sarımsağı, ticari amaçla satılması veya doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması sebebiyle tehdit altında bulunan endemik türler arasında yer alıyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, geleceğe nefes olmaktır" anlayışıyla çevreye ve biyolojik çeşitliliğe yönelik suçların önlenmesi için tüm kurumlarla azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Endemik dağ sarımsağı toplayan kişiye 557 bin lira ceza
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, tunceli, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Dağ Sarımsağı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşim intihar etti“ diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi "Eşim intihar etti" diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi
Şehidin hatırası ikinci kez hedef alındı Şehidin hatırası ikinci kez hedef alındı
Kentteki su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Adeta ’yağmurlu havada size su yok’ dendi Kentteki su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Adeta 'yağmurlu havada size su yok' dendi
Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu Eğitime 2 gün ara verildi Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu! Eğitime 2 gün ara verildi
Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
Zabıta amirliği önünde tekmeli yumruklu kavga Zabıta amirliği önünde tekmeli yumruklu kavga

12:10
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP’li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu
12:09
Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
12:05
Jet akım radara yansıdı İstanbul’u 48 saat boyunca esir alacak
Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak
10:43
İsrailli bakandan ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala olay açıklama
İsrailli bakandan ateşkesin imzalanmasına dakikalar kala olay açıklama
10:37
Tutuklanan Cehennem Necati’den ilk görüntü
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
10:28
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 13:01:38. #7.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Dağ Sarımsağı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.