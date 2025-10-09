Tunceli\'de Dağ Sarımsağı Operasyonu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü kırsalında, koruma altında olan Dağ Sarımsağı'nın kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından toplandığı ve araçla bölgeden uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

5 ÇUVAL ELE GEÇİRİLDİ, 557 BİN CEZA YAZILDI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgedeki bütün güzergahlar kapatıldı ve kapsamlı bir takip, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli araç yakalanırken, araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde yaklaşık 200 kilogram Dağ Sarımsağı ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs yakalanarak, hakkında 'Doğal dengeye zarar verme' suçundan 557 bin TL idari para cezası uygulandı.

ENDEMİK TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Tunceli'ye özgü Dağ Sarımsağı, ticari amaçla satılması veya doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması sebebiyle tehdit altında bulunan endemik türler arasında yer alıyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, geleceğe nefes olmaktır" anlayışıyla çevreye ve biyolojik çeşitliliğe yönelik suçların önlenmesi için tüm kurumlarla azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.