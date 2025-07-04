Tunceli\'de Ekili Alanda Yangın, Belediye Ekipleri Müdahale Etti

Tunceli'nin Hozat ilçesinde ekili alanda meydana gelen yangın, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Hozat ilçesi Yeni Mahalle eski odun ambarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ekili alanda yangı çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hozat Belediyesi'ne ait iki itfaiye, iki kepçe ve saha personeli sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken vatandaşlara ait ekili alanlar zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor. - TUNCELİ