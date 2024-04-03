Tunceli\'de Kaçak Ürün ve Fahiş Fiyat Denetimi Yapıldı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya Görevi Sırrı Söylemez'e Devretti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.