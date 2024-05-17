Tunceli'de yapılan denetimde 8 şahıs gözaltına alındı, 6 şahsa FETÖ/PYD işlemi yapıldı - Son Dakika
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Tunceli'de yapılan denetimde 8 şahıs gözaltına alındı, 6 şahsa FETÖ/PYD işlemi yapıldı

Tunceli\'de yapılan denetimde 8 şahıs gözaltına alındı, 6 şahsa FETÖ/PYD işlemi yapıldı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik olarak 135 şahıs ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 8 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 6 şahsa FETÖ/PYD'den işlem yapıldı.

17.05.2024 18:30
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Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 8 şahıs gözaltına alınırken 6 şahsa ise FETÖ/PYD'den işlem yapıldı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele etmek, organize suç örgütlerinin oluşumunu engelleyerek halkımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 01 Nisan- 30 Nisan 2024 tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılık ve organize suçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 şahıs ve araç kontrol edildi. 13 iş yeri denetlendi. 8 şahıs gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 6 şahsa FETÖ/PYD'den işlem yapıldı"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de yapılan denetimde 8 şahıs gözaltına alındı, 6 şahsa FETÖ/PYD işlemi yapıldı - Son Dakika

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