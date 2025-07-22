Tunceli'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.K. isimli şahıs ikametinde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Kasten Öldürme Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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