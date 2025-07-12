Tunceli\'de Kayalıkta Düşen Vatandaşa Helikopterle Müdahale

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran şahıs, ambulans helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Baba Dağı'na giden bir vatandaşın kayalıktan düşerek ayağını kırdığı ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, UMKE, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yaralı vatandaşa ulaşan ekipler, kazazedeyi bulunduğu bölgeden alarak ambulans helikoptere teslim etti. Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ