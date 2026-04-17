Tunceli'de Kayıp Öğrenci Soruşturmasında Eski Vali Gözaltında
Tunceli'de Kayıp Öğrenci Soruşturmasında Eski Vali Gözaltında

17.04.2026 19:39
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ'da gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7'si bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında oğlu gözaltında bulunan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel hakkında, iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış ardından açığa alınmıştı.

Elazığ'da bulunan Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Suç, Son Dakika

