Tunceli'de KGYS'nin tespit ettiği ters yön ihlalinde sürücüye 20 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli'de KGYS'nin tespit ettiği ters yön ihlalinde sürücüye 20 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli\'de KGYS\'nin tespit ettiği ters yön ihlalinde sürücüye 20 bin TL ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli\'de KGYS\'nin tespit ettiği ters yön ihlalinde sürücüye 20 bin TL ceza kesildi
Haber Videosu

Tunceli'de KGYS kameralarıyla 7/24 denetimlerde ihlal yapan sürücülere ceza uygulandı. Ters yöne girenlere 20 bin TL, yaya alanında motosiklet kullananlara 5 bin TL, yaya geçiş hakkı vermeyenlere 5 bin 662 TL kesildi.

Tunceli'de KGYS kameralarıyla tespit edilen ihlallerde sürücülere 20 bin TL'ye kadar ceza uygulandı.

Tunceli'de trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla 7 gün 24 saat takip edilen kent trafiğinde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulanıyor. Denetimlerde ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin TL, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullananlara 5 bin TL, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere ise 5 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Trafik güvenliğinin korunması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtilirken, sürücülere trafik kurallarına uyma ve yayaların geçiş hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaOtomobilTunceliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti 19 yaşında can verdi Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti! 19 yaşında can verdi
Dursun Özbek’i görünce hemen harekete geçti Taraftar mest oldu Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu Tehditlerine içerdeyken başlamış Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 19:42:52. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de KGYS'nin tespit ettiği ters yön ihlalinde sürücüye 20 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android