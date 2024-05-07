Tunceli'de operasyonlar sonucunda 27 sığınak ve mağara tespit edildi - Son Dakika
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Tunceli'de operasyonlar sonucunda 27 sığınak ve mağara tespit edildi

Tunceli\'de operasyonlar sonucunda 27 sığınak ve mağara tespit edildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, ilde terörün tüm kalıntılarını süpürerek eşsiz doğal güzellikleri tüm Türkiye'ye göstermeye hazırlandıklarını söyledi.

07.05.2024 13:13
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, ilde terörün tüm kalıntılarını süpürerek eşsiz doğal güzellikleri tüm Türkiye'ye göstermeye hazırlandıklarını söyledi.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi Aliboğazı, Atnalı Anabarınma alanı, Kuru Dere Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Veliağa Mahallesi, Beşik Tepe Mahallesi, Boz Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde "Şehit Savcı Murat Uzun" ve Nazımiye ilçesi Sülbüs Tepe bölgelerinde "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Ahmet Erol" operasyonlarında 27 sığınak ve mağara tespit edildi. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 5 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 52 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 37 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 50 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 2 adet el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 7 el dürbünü, 1 silah üstü keskin nişancı dürbünü, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Operasyon, Tunceli, Türkiye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de operasyonlar sonucunda 27 sığınak ve mağara tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de operasyonlar sonucunda 27 sığınak ve mağara tespit edildi - Son Dakika
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