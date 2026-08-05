Tunceli’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahaleye başlandı

Tunceli'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Olay, merkez Yolkonak köyü Karyemez mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Tunceli, Pertek ve Mazgirt Belediyesi ekiplerine bağlı 2 arazöz ve 5 itfaiye ekibi, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, arazi şartlarından dolayı bölgeye havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangında ekipler tarafından yerleşim alanlarına yönelik riskli alanlar kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için ekiplerin hem havadan hem de karadan çalışmaları sürüyor.