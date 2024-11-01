Tunceli'de Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

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Tunceli'de, dün gece meydana gelen silahlı saldırıya karışan 4 kişi araçla kaçtıkları Pülümür ilçesinde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 şahıs takip ettikleri Eray G. isimli gence silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Eray G. ağır yaralanırken şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirenlerin 3 suç kaydı bulunan Y.U., D.T., 2 suç kaydı bulunan U.S. ve suç kaydı olmayan U.T. olduğu tespit edildi. Pülümür ilçesine kaçtıkları belirlenen 4 kişi düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yaptıkları yer göstermede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olaya ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ