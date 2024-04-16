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Tunceli'de Tartışma Sonucu İntihar

Tunceli\'de Tartışma Sonucu İntihar

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doktor arkadaşı ile balkonda tartışan sağlık memuru, 3. kattan kendini boşluğa bıraktı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, arkadaşının ardından atlayan kadın doktor ise yaralandı. Olayın detayları inceleniyor.

16.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:47
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doktor arkadaşı ile balkonda tartışan sağlık memuru, 3. kattan kendini boşluğa bıraktı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, arkadaşının ardından atlayan kadın doktor ise yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık Entegre Hastanesinde görevli sağlık memuru 30 yaşındaki Savaş Kazikoğlu, arkadaşı doktor Türkan B. ile balkonda bulunduğu esnada tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Savaş Kazikoğu, bulunduğu binanın 3. katından aşağı atladı. Duruma şahit olan Türkan B. de kendini balkondan aşağıya bıraktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Savaş Kazikoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Türkan B. de ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Türkan B.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Tartışma Sonucu İntihar - Son Dakika

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