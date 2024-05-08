Tunceli'de Yasak Olan Salep Toplayanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Tunceli'de Yasak Olan Salep Toplayanlara Yüksek Cezalar

Tunceli\'de Yasak Olan Salep Toplayanlara Yüksek Cezalar

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, il dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığı ihbarları üzerine operasyon düzenledi. Pertek ve Mazgirt ilçelerinde 10 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 3 milyon 871 bin 410 TL ceza kesildi. Salep yumrusuna ise el konuldu.

08.05.2024 18:34
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Tunceli'de yasak olmasına rağman doğada salep toplayan 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza kesildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından nisan ve mayıs aylarında il dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığı duyumları üzerine vatandaşlara biyolojik kaçakçılık konusunda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmalarının ardından vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü kontrol ekibinin İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonda, Pertek ve Mazgirt ilçeleri kırsalında 10 kişinin salep topladıkları tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine muhalefet ederek biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 TL idari para cezası kesildi. 46 kilogram salep yumrusuna ise doğaya yeniden kazandırılmak üzere el konuldu.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Yasak Olan Salep Toplayanlara Yüksek Cezalar - Son Dakika

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