Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika
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Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi

Tunceli-Erzincan karayolunun 63. kilometresinde yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yol araç trafiğine kapandı ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Pülümür Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

27.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:27
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Tunceli- Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü yol araç trafiğine kapandı.

Öğle saatlerinde yoğun yağış sonrası Tunceli Erzincan karayolunun 63. kilometresinde heyelan meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol araç trafiğine kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun her iki tarafında kalan araçların tekrar ilerlemesi için Pülümür Belediyesi, düşen kaya parçaları ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından temizlenen yol, tekrar ulaşıma açıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi - Son Dakika

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